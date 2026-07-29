100 tys. zł na start, by w ogóle wynająć z TBS. Rząd szykuje preferencyjne kredy
Na rynku nieruchomości szykuje się kolejne przetasowanie. Rząd postanowił wyciągnąć dłoń do tych, którzy do tej pory odbijali się od ściany bankowych zmagań o kredyt na mieszkanie. Nowy projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii ma rozwiązać absurd, w którym mniej zamożni płacili najwięcej. Czy pańsFXMAG
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Komentarze (21)
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taka ciekawostka, ze tbs moze dostac praktycznie kazdy (Ukrainiec, Afryka itd), czyli dokladamy im do prawie darmowych mieszkan
@Incognixo no to nie wkladaj, idz wynajmij za 4x tyle
W skrócie, dojście do własności to kłamstwo, brak kontroli nad wydatkami spółki, ludzie w czynszu spłacają kredyty na inne inwestycje spółki, no patola okrutna.
Złodziejski system a spółki tbs to wylęgarnia wakatow dla znajomych królika i rozdmuchane koszty administracji.
Przykład na zasob ponad 4000 tys mieszkań na utrzymanie i remonty gdzie często bloki maja ok 15-20 lat średnio 3-4 mln rocznie a na wypłaty
@Bobek84:
ktory tbs ma 4 miliony mieszkan?
developerom
-za czynsz płace 900zł, z rachunkami 1200-1500 za wszystko (przy normalnym wynajmie od kogos placiłem 2200 a we Wrocławiu 3500), to moi rodzice za mieszkanie wlasnościowe spółdzielcze płaca podobny czynsz,
-na start faktycznie musiałem wpłacić 80k ale ten hajs jest do zwrotu przy wyprowadzce
-poki co mieszkam tylko z dziewczyna, nie
@witam12: Bo tam często idą roszczeniowcy gołodupcy co by chcieli wszystko za darmo i na własność.