Mieszkałem 8 lat w tbs póki co założyłem im 2 sprawy Sądowe. Jedna o czynsz zakończona druga o ciepło w czesciach wspolnych wygrana w 1 instancji a ch wie czy nie bedxie 3 pozwu.



Złodziejski system a spółki tbs to wylęgarnia wakatow dla znajomych królika i rozdmuchane koszty administracji.



Przykład na zasob ponad 4000 tys mieszkań na utrzymanie i remonty gdzie często bloki maja ok 15-20 lat średnio 3-4 mln rocznie a na wypłaty Pokaż całość