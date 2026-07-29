OpenAI odpala ChatGPT Health. Czy AI diagnozuje lepiej niż lekarze?
OpenAI udostępnia ChatGPT Health w USA! Narzędzie ma pomóc w zarządzaniu danymi medycznymi. Twórcy chwalą się, że AI radzi sobie z diagnozami lepiej niż lekarze, choć sami studzą emocje i ostrzegają przed nadmiernym optymizmem. Czy czeka nas rewolucja w medycynie?Sebql
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
Lekarze zbyt często działają schematycznie, za rzadko próbują poznać naturę choroby, lub jej się dokładniej przypatrzeć.
Choroba? Cyk sterydzik, 250zł poproszę, NASTĘPNY!
@K1DoN: xD xD mam pracować za lekarkę która zarabia najniższą na godzinę? XD
Raczej pomóc w zbieraniu danych osobowych, teraz odnośnie chorób.
CzatGPT diagnozuje dziennie ponoć około 40 milionów ludzi co daje chyba miliard dwieście milionów miesięcznie.
Mają na czym trenować.
Ja wczoraj mu zapodałem wszystkie swoje laboratoryjne wyniki badań tyle,że zanonimizowane w sensie bez danych osobowych czy adresu a same wyniki. I nie chciałem tego robić niestety okazało się,że lepiej mnie diagnozował niż lekarz i to mając dostęp do mniejszej ilości danych. Skąd wiem? Bo lekarz nie wiedząc o tym