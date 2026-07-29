Kulalem sie od lutego po dermatologach oczywiscie prywatnie bo terminy to kilka msc do roku. Zranilem sie na plecach i powstala plama. 3 derma mowilo, ze to AZS a jeden odeslal na konsultacje i twierdzil, ze to autoimmunologiczne sprawy. Dostalem gore masci sterydowych, jak smarujesz pomaga jak przestajesz wraca silniejsze. Na podstawie opisu objawow, okolicznosci, zdjecia chat napisal, ze to zwykla infekcja grzybicza i nawet wybral mi masc bez recepty. 7 dni Pokaż całość