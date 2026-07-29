Rekordowa liczba upadłości konsumenckich w Polsce. Wzrost o 25 proc.
Upadłości konsumenckie w Polsce osiągnęły najwyższy poziom w historii. W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku sądy ogłosiły 12 255 upadłości, co stanowi wzrost o 24,6 proc. względem poprzedniego roku. Rekordowy był też drugi kwartał, w którym zanotowano 25-procentowy wzrost.zwyklychlopakszary
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Komentarze (38)
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Za pańszczyzny pan zapewniał chłopu DACH NAD głową.
Co oferuje nam PAŃSTWO?
https://youtu.be/d9YP8ISO_sc?is=1oFIqxoZRps8cB9s
To akurat nie ZUS tylko MSWiA i MON głównie. Chyba, że masz na myśli różnice wieku 60 vs 65 lat.
Czy ogólnie uprzywilejowanie pokoleniowe systemem emerytalnym.
@mikolaj-von-ventzlowski:
Bo chyba nie myslisz, że bedzie jakieś referendum, ktore pomniki i muzea są dobre, a ktore złe. Albo inaczej, referendum bedzie. Ale wynik może sie nie spodobać
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ps. Jesli mamy nie odbudowywać tego co chuligani zdewastowali to niedługo stadiony zostaną zamknięte bo tam najczęściej dochodzi do dewastacji
( ͡° ͜ʖ ͡
Dziś
Możliwe, że teraz uderzają ci, co im się nie udało na starych zasadach, bo trzeba czekać chyba 10 lat po odrzuceniu wniosku, aby spróbować jeszcze raz.
Nieszczęście dla jednych jest szczęściem dla drugich, bardzo dobre pieniądze na tym można zarabiać.