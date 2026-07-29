Po części to też zasługa pisu, bo jedną z niewielu zmian za ich nierządów, które dla ludzi były pozytywne to uproszczenie prawa upadłościowego. Teraz jest łatwiej i nie ma całej tony wymagań, aby postępowanie ruszyło.

Możliwe, że teraz uderzają ci, co im się nie udało na starych zasadach, bo trzeba czekać chyba 10 lat po odrzuceniu wniosku, aby spróbować jeszcze raz.