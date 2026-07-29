Niebezpieczny pomysł UE. Chcą objąć spalarnie śmieci systemem ETS
Komisja Europejska chce objąć spalarnie odpadów obowiązkiem zakupu uprawnień do emisji CO2, w ramach zbliżającej się reformy systemu. To skrajnie niebezpieczny dla konsumentów pomysł, który wywinduje ceny odbioru śmieci. Polska jest przeciwkoartur-kielbasinski
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Komentarze (15)
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@gl0wa: ciekawym przykładem jest też Szwecja. Mają spalarnie w parku narodowym.
Przecież docelowo ETS ma obejmować wszystko, każdy twój zakup...
Przecież koszt emisji CO2 (1000-2000zł zactone plastiku) to pikuś przy tym ile oszczędzamy na usunięciu tego ze środowiska.
Może jeszcze jakiś ekstra podatek od recyclingu, tak żeby już w ogóle się nie opłacało...
Mam ma myśli fermy norek. Norki zjadały setki ton odpadów i jednocześnie produkowały wysokiej jakości naturalne futro.
już jest przelicznik jak się całe wysypisko będzie palić ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
rozumiem, że płacić za to będzie polski podatnik bo przecież nie słup ( ͡° ͜ʖ ͡°)
świetny pomysł! wprowadzać! ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)