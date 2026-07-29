ETS za spalanie niemieckich śmieci w Polsce ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

już jest przelicznik jak się całe wysypisko będzie palić ? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

rozumiem, że płacić za to będzie polski podatnik bo przecież nie słup ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

świetny pomysł! wprowadzać! ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Pokaż całość