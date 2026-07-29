Lekarz odpowiada za zdrowie i życie. Jak nie przymierzając kierowca zawodowy, elektryk - musza odnawiac uprawnienia.

A może by tak co 5 lat lekarze musieli przystępować do egzaminu LEK sprawdzającego jego umiejetności i wiedzę...

Przysługiwała by im jedna poprawka po 6 miesiącach od niezdania egzaminu. Jeśli nie zda - utrata uprawnień

i konieczność ponownego przejścia całej ściezki, łacznie z robieniem specjalizacji...

I prędziutko prywatna opieka zdrowotna została by wyprostowana....

Żaden prawie lekarz Pokaż całość