Tak szpitale chcą kontrolować lekarzy. "Jeśli odejdą, to trudno"
Po ostatnich aferach w niektórych szpitalach szykują się zmiany. Józef Tomal, starosta myślenicki jeszcze w tym roku chce wprowadzić w podległej mu placówce elektroniczną ewidencję czasu pracy lekarzy i pielęgniarek.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (17)
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@Anomalocaracid: to niech zaistaluja system RCP ktory jest u mnie w firmie, jest bardzo nieawaryjny i bardzo dokładny, w systemie nawet wiadomo ile czasu i w ktorym powieszczeniu byłem.
A może by tak co 5 lat lekarze musieli przystępować do egzaminu LEK sprawdzającego jego umiejetności i wiedzę...
Przysługiwała by im jedna poprawka po 6 miesiącach od niezdania egzaminu. Jeśli nie zda - utrata uprawnień
i konieczność ponownego przejścia całej ściezki, łacznie z robieniem specjalizacji...
I prędziutko prywatna opieka zdrowotna została by wyprostowana....
Żaden prawie lekarz
1) studia medyczne bez limitów (wiadomo - będzie nadprodukcja wyjadą...)
2) specjalizacje - każdy szpital co ma oddział ma mieć przymus prowadzenia ścieżek specjalizacji. Nie musi tego robić sam (podpisuje sobie umowę z Akademią Medyczna na teorię, a praktykę się robi pod okiem ordynatora - w końcu za to odstaję kasę)
3) dla NFZ obowiązkowy stan personelu na obiekcie udowodniony