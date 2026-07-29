Sebastian M. szybko nie wyjdzie. Sąd wskazał na kluczowy element
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zdecydował, że Sebastian M. pozostanie w areszcie.afro1984
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Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zdecydował, że Sebastian M. pozostanie w areszcie.afro1984
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Komentarze (23)
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To jest inna skala.
Jak jestem przeciwny interwencjonizm owo np takiego rok gen jak Ziobro. To on w takich miejscach był potrzebny. Rozwalał te układziki.
Pewnie że dobrze by było aby państwo polskie działało i służby mogły działać ale sprawa Majtczaka pokazuje że anstwo polskie nie działa.
witamy w PL