"Sebastian M. szybko nie wyjdzie" chyba jednak za szybko "M. przed sądem odpowiada za czyn, który zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności" ponad rok już siedzi w areszcie więc za zabicie 3 osób zostało mu ok 6 lat do odsiadki, czyli mniej więcej tyle co za kradzież z włamaniem.. patologia