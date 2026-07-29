Launcher GOG Galaxy zmierza na Linuksa. Gracze czekali na to od lat
Po latach próśb ze strony społeczności GOG oficjalnie potwierdził rozpoczęcie prac nad linuksową wersją launchera Galaxy. Dla graczy korzystających z Linuksa to kolejny sygnał, że platforma przestaje być traktowana jako margines rynku PCjestemjakijestem1212
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Komentarze (16)
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- screenów z gry.
- ocen gier. Kiedy wpadają darmówki z Epic czy Amazon Prime trzeba osobno sprawdzać czy to jakieś g*wno czy warto w ogóle instalować
Bo w sumie to mi brakowało by GOG natywnie był obsługiwany przez linuksa bo sporo gier mam też na GOG.
Obecnie na laptopie w domu mam Kubuntu, w pracy na Fedora KDE, a na konsolce SteamOS i wszystko działą od strzała. Linux przeszedł ogromną ewolucję i szczerze, jak myślę, że muszę pracować na Windows to mi się odechciewa, a kiedyś było odwrotnie.
Choćby taka głupota jak hibernacja do pliku, bez
@niebadzogrem: XD Co ty "ciągle uruchamiasz" jako root? :D