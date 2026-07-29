Lepiej się do tego przyzwyczajajcie. Prędzej czy później EU otworzy swoje granice na spożywkę z Ukrainy.

Politycy oczywiście mydlą oczy i obiecują gruszki na ... nawet jeżeli na razie nie trzymają naszych standardów.

Prędzej czy później zaleją nasze rynki.. niższa kasa przekona każdego.. w tym Kowalskiego w biedronce.