Ukraińskie zboże znów może zalać Polskę
Polska może wkrótce znaleźć się pod znacznie silniejszą presją KE w sprawie zniesienia zakazu importu ukraińskiego zboża. Zdaniem Marcina Wrońskiego ze Związku Zawodowego Rolnictwa zagrożenia nie można bagatelizować, ponieważ w najbliższych miesiącach Ukraina może mieć problem ze sprzedażą.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komentarze (40)
najlepsze
To nie jest tylko kwestia chemii - oni mają super wydajną ziemię i zautomatyzowane ogromne gospodarstwa.
To jak porównywać panią sprzedającą pomidorki z ogródka, do kogoś kto ma hektary.
Co więcej - zachód od wana inwestuje w nich dużą kasę - presja na otwarcie będzie ogromna.
Tymczasem czarnoziemy zajmują około 1% powierzchni Polski.
Politycy oczywiście mydlą oczy i obiecują gruszki na ... nawet jeżeli na razie nie trzymają naszych standardów.
Prędzej czy później zaleją nasze rynki.. niższa kasa przekona każdego.. w tym Kowalskiego w biedronce.