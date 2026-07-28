Złodzieje. Nikt i tak nic z tym nie zrobi. Polak ma być biedny i zasuwac za miskę ryżu jak to mówił morawiecki u sowy.

Macie swoją demokracje. To jest niewolnictwo 21 wieku. Ma starczyc na pare spodni czynsz i coś do gara zeby nie zdechnąć z głodu aby ten system utrzymac.

Niech kradną dalej.