Szpital ma 12 mln zł strat. Lekarz dostał 1600 zł/h
1600 zł na godzinę? No problem XD Powiatowy szpital w Ostródzie zakończył ubiegły rok stratą przekraczającą 12 mln zł.PIAN--A_A--KTYWNA
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1600 zł na godzinę? No problem XD Powiatowy szpital w Ostródzie zakończył ubiegły rok stratą przekraczającą 12 mln zł.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (12)
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Macie swoją demokracje. To jest niewolnictwo 21 wieku. Ma starczyc na pare spodni czynsz i coś do gara zeby nie zdechnąć z głodu aby ten system utrzymac.
Niech kradną dalej.
Ale trzeba zadać pytanie - czy jakikolwiek lekarz chciał pracować w tym szpitalu za mniej? Jeśli tak to faktycznie coś nie halo. Ale co jeśli ten był najtańszy?
@dex-dexter: to wtedy trzeba zwiększyć limity przyjęć na studia lekarskie, w szczególności na deficytowych specjalizacjach. Lekarskie lobby sztucznie steruje podażą, żeby móc potem w państwowych szpitalach wołać astronomiczne stawki.