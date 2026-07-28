Proces Sebastiana M. Biegły nie dał się zagiąć, obrona bezradna.
Na procesie Sebastiana M. oskarżonego o śmiertelny wypadek na autostradzie A1, przesłuchano biegłego, który odczytywał czarne skrzynki. Odczyty jasno wskazują winę M. jadącego ponad 253 km/h. Pytania obrony na procesie nie podważyły ani kompetencji biegłego, ani dowodów, które zebrałboboliwo
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Komentarze (18)
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Liczę na inicjatywę po jego stronie, może jakieś huśtanie czy coś...
Kompletnie odleciales.
Do wrzesnia ma dalej areszt. Koniec roku/poczatek nastepnego wyrok. Pucha. I po problemie
Komentarz usunięty przez moderatora
Czy ty w ogóle masz ukończone 13 lat żeby mieć konto na wykopie?