Medjugorie: Polak, Bartek Krakowiak aresztowany za profanacje i podpalenie
Polak został aresztowany za akty wandalizmu w miejscu pielgrzymkowym Medziugorje w Bośni i Hercegowinie.dowgird
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Polak został aresztowany za akty wandalizmu w miejscu pielgrzymkowym Medziugorje w Bośni i Hercegowinie.dowgird
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Komentarze (55)
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( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
No to mi ulżyło, bo się starałem ale nijak nie mogłem uwierzyć.
I nie zawsze tak będzie.
Wychodzi że jednak terapia lepsza od religijnego opium.