Ogólnie rzecz biorąc to świadczenie i jego sposób przyznawania nie są dla osób z szybko postępującym procesem chorobowym tylko z przewlekłą niepełnosprawnością. Opieszałość WZON to kolejna sprawa.

Nawet jeśli WZOn działa by błyskawicznie i przyslal zespół do oceny stanu w dniu jej 18 urodzin to ilość punktów przyznanych byłaby mniejsza niż trzy miesiące później a tym samym poziom wsparcia niższy. A decyzja jest na bodajże 5 lat.



Ustawodawca nie przewidział, żal jest Pokaż całość