Żyła zaledwie 18 lat. Nie doczekała pieniędzy, które jej się należały
Gdy zmarła, miała zaledwie 18 lat i nie doczekała pieniędzy, które jej się należały. Po jej śmierci jej mama napisała post: Urzędnikom podaję nowy adres Hani. Sektor F, rząd 8, kwatera 3, cmentarz. Te słowa wywołały burzę.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (30)
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Nawet jeśli WZOn działa by błyskawicznie i przyslal zespół do oceny stanu w dniu jej 18 urodzin to ilość punktów przyznanych byłaby mniejsza niż trzy miesiące później a tym samym poziom wsparcia niższy. A decyzja jest na bodajże 5 lat.
Ustawodawca nie przewidział, żal jest
Przestali pracować aby być z umierającą córką i pewnie musieli zapożyczać się. Przeżywali ogromne cierpienie, ciężko wyobrazić sobie większe dla człowieka który kocha swoje dzieci nad wszystko, życie już nigdy nie będzie takie samo dla tych ludzi.
Pozostaje pozdrowić osoby decyzyjne ...