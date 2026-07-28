Za obejście nowego limitu zarobków lekarzy będzie groziło "aż" 30 tys. zł kary
MZ chce uporządkować zasady zatrudniania lekarzy i wprowadza twardy limit wynagrodzeń oraz czasu pracy, który ma objąć także dodatkowe funkcje i kontrakty finansowane przez NFZ. Za przekroczenie nowych reguł przewidziano sankcje sięgające nawet 30 tys. zł grzywny dla kierownika podmiotu leczniczegoairaG
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Komentarze (11)
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ŻODYN, powtarzam ŻODYN konował nie zasługuje na więcej niż 30 tys. złotych i to łacznie z dyżurami, tytułami i stanowiskami funkcyjnymi. W żadnym innym kraju na świecie lekarze nie zarabiają tyle, standard to 2-3 średnie krajowe.
Jak się nie podoba to wyjeżdżać po odpracowaniu studiów + dopuszczenie do specjalizacji tylko po podpisaniu lojalki na 25 lat
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Sekretarka medyczna otrzyma gwarantowane 8903,56 zł brutto
@Kurbeledele: wypisz wymaluj typowe rządy tuska, nic nie zrobili konkretnego wszystko tylko żeby jakoś to wyglądało. No chyba, że chodzi o system kaucyjny który przekazał 700mln w niecały rok funkcjonowania zagranicznym funduszom to wtedy grube reklamy, wszystko ogarnięte byle kowalski tracił pieniądze raz dwa.
Czyli nawet nie na lekarza, pięknie lecą w c---a
Przykładowo często prywatne kliniki wynajmują sale operacyjną w szpitalu, żeby robić zabiegi płacąc szpitalowi za wynajem sali. Najważniejsze wtedy jest to, żeby ordynator szpitala był dogadany i wynajął salę za odpowiednią stawkę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czy Ministerstwo Zdrowia tak ochoczo regulujące liczbę lekarzy wprowadziło minimalne kwoty za wynajem aktywów szpitali na które składamy się w podatkach?
Co następne? Kara 30 dni więzienia za morderstwo? !!!UWAGA!!! Dostępne tylko dla elitarnych KAST!
Konowały - najsilniejsza i najbogatsza kasta w wielkiej Bolzce!
Co jak co, ale fachowiec miał rację,
Elektroniczną opaskę na nogę i odpracowywać za darmo. A jak się odechce leczenia zgodnie ze sztuką, to do więzienia z grypserką.
Wszystko wyrażone jako wielokrotność pensji minimalnej, a tu nagle taka sobie "kara". Dla kontrastu: