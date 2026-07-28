Od czapy to wszystko, zmiany dla pokazania, że coś niby robią, a w rzeczywistości pudrowanie trupa.



ŻODYN, powtarzam ŻODYN konował nie zasługuje na więcej niż 30 tys. złotych i to łacznie z dyżurami, tytułami i stanowiskami funkcyjnymi. W żadnym innym kraju na świecie lekarze nie zarabiają tyle, standard to 2-3 średnie krajowe.



Jak się nie podoba to wyjeżdżać po odpracowaniu studiów + dopuszczenie do specjalizacji tylko po podpisaniu lojalki na 25 lat Pokaż całość