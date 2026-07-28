Serio ktoś wierzy, że rząd Donalda Tuska weźmie za pysk tą nadzwyczajną kastę? Kilka pseudo zmian, które realnie nie zmienią wiele, a pozwolą spokojnie doić państwo i obywateli śpiąc smacznie w domu, podczas gdy godziny lecą w jakimś szpitalu. G---o się zmieni, ktoś kto jeszcze nie widzi, że tuskowi i kolegom zależy tylko na władzy i kasie jest zmanipulowanym osiołkiem. Kasprzyk został w końcu przesłuchany?