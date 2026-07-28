Będą limity czasu pracy lekarza w systemie publicznym i komercyjnie
Limit maksymalnie 320 godzin czasu pracy będzie dotyczył medyków pracujących w systemie publicznym, jak i komercyjnie. Liczony będzie łączny czas pracy w obu systemach - wynika z informacji Rynku Zdrowia. Niektórzy medycy zarobią do 58 tys. zł miesięcznie w przeliczeniu na etat - resort zdrowia zakłairaG
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Komentarze (36)
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Jaśnie Pan medyk miał płacone za pracę przez 8h.
Wpadał łaskawie na 3h i go dyrektor prosił aby został dodatkowe 2h za kuwa dodatkową kasę.
Jeśli przesadzą z ograniczeniami, to część oddziałów będzie musiała być po prostu zamknięta lub ograniczona.
Ciekawe na kim będą wieszane psy, kiedy w sytuacji zagrożenia życia będzie trzeba jeździć między szpitalami w poszukiwaniu otwartego SOR?
@mr-robot78: na tym samym zależy pisowi. Przecież ro oni wprowadzili ustawę dającą coroczne podwyżki swoim ziomkom w kitlach.
@johann_10: Ciekawe jaka jest definicja doby w tym ujęciu? Ile godzin ma doba na dwa etaty w jeden dzień standardowy czasu grinłicz? ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Tusk dział jak zwykle: "ogromny projekt zmian", "nasz priorytet", który nic nie zmienia.
Btw: fikcyjny kaganiec dla lekarzy, pazerne k@$%^&(╯°□°）╯︵ ┻━┻
@lolensomori: zakładając brak dni wolnych. Przy 5 dniach pracy w tygodniu to jest 16h/dzień xdddd