Zapraszamy do najnowszego odcinka kanału History Story. Pożarci przez głód. Głód to nie tylko pusty żołądek. To jedna z najokrutniejszych tortur, jakie może znieść człowiek. Najpierw odbiera siły, potem nadzieję, a na końcu rozsądek. Z każdym dniem organizm przestaje walczyć o godność...