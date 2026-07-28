Pożarci przez Głód
Zapraszamy do najnowszego odcinka kanału History Story. Pożarci przez głód. Głód to nie tylko pusty żołądek. To jedna z najokrutniejszych tortur, jakie może znieść człowiek. Najpierw odbiera siły, potem nadzieję, a na końcu rozsądek. Z każdym dniem organizm przestaje walczyć o godność...lukasz-kazek
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Komentarze (11)
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To, że dzieci w Afryce głodują, nie znaczy, że nie mogę być tutaj sobie wybrednym w wyborze jedzenia, czy wyrzucac resztek do smietnika.
To, że ludzie chorują na raka, nie znaczy, że nie mogę sobie narzekać na głupoty