Hamburg chce pożegnać Microsoft. Niemcy stawiają na open source
Hamburg może wkrótce rozpocząć jedno z największych odejść od produktów Microsoftu w europejskiej administracji. Władze miasta zdecydowały o przeanalizowaniu zastąpienia pakietu Microsoft 365 rozwiązaniem openDesk.ochucki
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Komentarze (29)
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W dyskusjach o systemach operacyjnych często słyszę jedno zdanie: „Przecież jest Linux”. I za każdym razem zastanawiam się, czy naprawdę rozmawiamy o tym samym problemie.
Bo najpierw warto odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: czego właściwie oczekujemy od systemu informatycznego?
Jeżeli
@eko-port-karnowski: chcesz powiedzieć, że bezpieczniejsze jest "zaufane" closed source niż open source?
wyobraź sobie, że budujesz swój dom. wolisz mieć niezależnego kierownika budowy, który może np. skontrolować zbrojenie zanim beton zostanie wylany, zrobić dokumentację rzeczy które zostaną przykryte(możliwość spojrzenia w kod) czy ufać
@eko-port-karnowski: Słaby bait, masz tyle lat doświadczenia a nie wiesz że linux powstał po DOS, i nawet po pierwszej wersji Windows?
@eko-port-karnowski: Słaby argument. Masowo
@biczek: To Niemcy. Dwa razy obiecać to jak raz zrobić. A przede wszystkim należy dbać o PR.
A Monachium całkiem przypadkiem szybko powróciło do produktów MS
Ja też analizuję czasem zakup Ferrari i jakoś nic z tego póki co nie wyszło.