Przez lata branża IT była leniwa, i nie wypracowała żadnej sensownej alternatywy dla Microsoftu.



W dyskusjach o systemach operacyjnych często słyszę jedno zdanie: „Przecież jest Linux”. I za każdym razem zastanawiam się, czy naprawdę rozmawiamy o tym samym problemie.



Bo najpierw warto odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: czego właściwie oczekujemy od systemu informatycznego?



Jeżeli Pokaż całość