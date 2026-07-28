Johnson&Johnson zawarł ugodę ws. rakotwórczości pudru
Po ponad 15 latach batalii sądowych koncern zaproponował ugodę o wartości 5,5 miliarda dolarów, która ma zakończyć ok. 76 tys. spraw. Firma była oskarżona o zanieczyszczenie pudru dla dzieci rakotwórczym azbestem, co miało powodować nowotwory.matixrr
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Komentarze (7)
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Czyli po 72,5k $ na osobę, xd
jak nie zatrują cie syfem w żarciu to kremem do twarzy
koncerfy farmaceutyczne dogadane z producentami żywności
pańswo wolności, potężne mocarstwo