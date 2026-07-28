Kraków. 80-latek walczy ze spółdzielnią o pozwolenie na klimatyzację
Pan Stanisław z Krakowa ma zaledwie 20 proc. sprawności płuc i potrzebuje klimatyzacji, by bezpiecznie funkcjonować podczas upałów. Klimatyzacja jest zaleceniem lekarzy. Spółdzielnia chce notarialnie poświadczonej zgody na egzekucję do 25 tys. zł na wypadek ewentualnych szkód.severh
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Komentarze (69)
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Ja tutaj widzę tylko profity.
@tomasz-jedon: Z jakiego powodu ma wejść na nieruchomość?
hotel airbnb? panie to ograniczenie wolności, to trzeba na spokojnie, polacy mają prawo do tanich wakacji, to kontrolę się później zrobi jak będzie problem i fajrant
<raś_face>
XDDDDDDDDDDD
I tak się zastanawiam nad poziomem wykupu. Za wypowiedź pozbawioną całkowicie sensu dostałeś 11 plusów.
@Pan_Miszuk: Więc lepiej płakać i narzekać na niedobrą spółdzielnię? Sprzęt ma swoje wady, nie przeczę, ale najważniejsze... działa i robi robotę, do której go zrobiono ( ͡º ͜ʖ͡º) Sprzęt przedstawiam po prostu jako alternatywę.
Wykopałem, bo może uda się coś wskórać
tak już urzędasów p------o do reszty?
@Senuyo: skraplającą się wodę można odprowadzić rurką do wody 4,5 zł za metr... razem pewnie 9 zł ponieważ pan Stanisław mieszka na parterze...
A bez tego oświadczenia też odpowiada na szkodę, tylko trzeba by m,u było urządzać proces. Więc w sumie niewiele albo nic nie traci podpisując takie oświadczenie.