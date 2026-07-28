Mężczyźni to Polacy drugiej kategorii wg Kotuli
Katarzyna Kotula zapytana o zrównanie wieku emerytalnego odpowiedziała, że najpierw mężczyźni powinni więcej sprzątać w domu. Internet obrócił to w mem, wyśmiewając absurdalną argumentację byłej Pani Minister ds. Równości.NWASD
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Komentarze (21)
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IMO:
Ona jest tak samo od równości, jak Ministerstwo Pokoju było od pokoju ("Rok 1984")... xD
Polska, proszę Pana
Tego typu rzeczy oczekiwałbym raczej od jakiś mega hardkorowych konserw. Człowiek codziennie uczy się czegoś nowego