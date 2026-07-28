Wyrok TSUE: VPN nie odpowiadają za omijanie geoblokad przez użytkowników
Sędziowie uznali, że dostawcy wirtualnych sieci prywatnych nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki, w których użytkownicy wykorzystują ich usługi do omijania blokad geograficznych i dostępu do materiałów chronionych prawem autorskim. To jedna z najważniejszych decyzji dotyczących VPN-ówjestemjakijestem1212
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Komentarze (24)
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geoplatnosci tak samo, w czym jesteśmy gorsi, żeby nie moc płacić tak tanio jak z Mozambiku
Czy VPN daje spokój użytkownikowi IPTV i innych nielegalnych transmisji ?
VPN nie odpowiada za wchodzenie np na materiały Discovery, dostępne tylko dla użytkowników z USA.
Nie ma to nic wspólnego z IPTV, które jest do materiałów wymagających opłacenia dostępu.
@eSUBA94: dalej nie ma tu nic nielogicznego anie moralnie zdrożnego