Berlin: Zamachowiec był pod obserwacją policji, a mimo to doszło do tragedii
Niemiecka policja od tygodni prowadziła ścisłą obserwację Abdula Ballouta, sprawcy sobotniego zamachu w Berlinie - ujawnił Der Spiegel, zaznaczająć, że mężczyzna był nadzorowany przez służby również w dniu ataku. W wyniku zamachu zginęła obywatelka Polski, a 29 osób zostało rannych.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (13)
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@Odbytko_ze_Zwieracza: Może nie zauważył, że jest pod obserwacją ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■