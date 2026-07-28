Przeszedłem całe Polanie część 1. Wolałem Warcrafta II ale nie mogłem go nigdzie spiracić a do kupienia nie miałem kasy. Polanie byli tańsi. Fajny gierka która już wtedy była przestarzała, ale wciagała :)

Krowy zjadające trawę i mleko jako główny surowiec produkcji to był świetny pomysł :D Prawie jak te żniwiarki z c&c czy diuny :D

Strzygi były super i ci czarodzieje czy kapłani, nie pamiętam jak się nazywali. Nawet sam zacząłem Pokaż całość