Polanie 1.0 Amiga RTG
Udało mi się doprowadzić port gry Polanie do wersji 1.0. Gra jest w pełni grywalna działają animacje, wszystkie misje oraz cała mechanika rozgrywki. Wszystkie wykryte błędy zostały poprawione. Oczywiście nie łudzę się, że gra jest całkowicie pozbawiona usterek, ale daję słowo, że jeśli coś zostaniabranthis
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Komentarze (18)
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bardzo dużo ludzi ze świetnymi, oryginalnymi pomysłami, realnym skillem, zapałem
szkoda ze powszechne piractwo sprawiało że nie było sensu się tym zajmować, i ludzie poodchodzili w inne branże
była taka gra Teenagent, w połowie lat 90 to był "cyberpunk 2077"- największy hit sprzedaży, ogromny suckes polskiego rynku wydawniczego, gra ostro promowana w każdej prasie growej, zwłaszcza że kilku redaktorów znanych czasopism podkładało głosy, w Secret Service to była gra na okładce i było demo na dołączonej dyskietce
wiesz ile ten największy hit sprzedał? między 3000 a 5000 egzemplarzy xD
to teraz pomyśl, załóżmy że gra kosztuje 100-200
wielu utalentowanych ludzi naprawdę jarało sie tworzeniem gier, miało pomysły, mieli skilla
co z tego skoro mając do wyboru
Krowy zjadające trawę i mleko jako główny surowiec produkcji to był świetny pomysł :D Prawie jak te żniwiarki z c&c czy diuny :D
Strzygi były super i ci czarodzieje czy kapłani, nie pamiętam jak się nazywali. Nawet sam zacząłem
działa w dosboxie
@4mja: moj kuzyn mowil ze one srały na polane a jak za dużo nasrały to zmieniały kwadracik ( ͡° ͜ʖ ͡°)