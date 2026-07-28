Pracująca matka 4 dzieci gorsza od niepracującej. Absurd emerytalny w PL
Państwo wynagrodzi matkę, która wychowała czworo dzieci i nie wypracowała emerytury, ale może odmówić wsparcia tej, która robiła to samo, jednocześnie pracując i płacąc składki. Wystarczy, że jej świadczenie przekracza minimum choćby o złotówkę. Ten paradoks stał się osią petycji skierowanej do marsFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Komentarze (13)
najlepsze
k0nfederacja = upadek polskich rodzin!!!
Zostałeś oddelegowany przez Giertycha na front walki z konfederacji, spoko ale rób to dobrze a nie jak ułomek.
jutro zapewne kolejne fajne filmy na sadolu - smacznej kawusi tyko uważaj by cie coś przy komputerze nie rozerwało. pewnego dnia jak coś wleci ci przez okno.