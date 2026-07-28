Lekarze w Opolu wywalczyli gigantyczne podwyżki. Nawet 7 tys. zł!
Medycy oczekiwali jeszcze wyższych stawek, ale na to nie zgodziła się dyrekcjaOnePageTo
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Medycy oczekiwali jeszcze wyższych stawek, ale na to nie zgodziła się dyrekcjaOnePageTo
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Może rzeczywiście czas zacząć zachowywać się zgodnie z tym wizerunkiem. Bez darmowych nadgodzin, bez ratowania grafików, bez przychodzenia „na chwilę”, bez brania dodatkowej
"Dyrekcja nie była do niczego zmuszana, a rozmowy z lekarzami dotyczące negocjacji warunków współpracy, a także zmiany jej formy są normalnymi działaniami wynikającymi z codziennej współpracy. Szpital nie „balansuje nad przepaścią”, wskaźniki finansowo-ekonomiczne potwierdzają stabilną sytuację finansową. Szpital zakończył rok 2025 dodatnim wynikiem finansowym na poziomie blisko 200 tys. zł. - podkreśla prezes."
"Same wynagrodzenia lekarzy pochłonęły około 45 mln zł, czyli niespełna 15 proc. całego budżetu