Zaraz dowiemy się, że kwota ta może robić wrażenie co najwyżej na plebsie. A lekarz musi zarabiać co najmniej bańkę rocznie, bo inaczej przejdzie wyłącznie do prywaty, a wtedy plebs będzie albo zdychał na ulicy albo zastawiał dom pod hipotekę żeby zapłacić konowałowi. Stawki kolegów nie robią wrażenia na lekarzach. Jedyne do czego póki co doszli to wzajemne ostrzeganie, że należy wstrzymać publiczne dyskusje internetowe z plebsem, bo "pieniądze lubią ciszę". Najlepsze Pokaż całość