Kolejny sukces Archiwum X. Sprawca zbrodni z 1994 r. schwytany
14 stycznia 1994, w lesie pod Sieradzem odnaleziono częściowo zakopane zwłoki nieznanego mężczyzny. Na miejscu zabezpieczono ślady kryminalistyczne i odzież, ale śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawcy.Po 30 latach wznowiono dochodzenie i dzięki nowoczesnym technikom wyodrębniono DNA zabójcythorgoth
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Komentarze (17)
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@prilo: Ciekawe co tam masz na sumieniu ( ͡º ͜ʖ͡º)
@NoOne2: ( ͡° ͜ʖ ͡°) ¯\(ツ)/¯
I o żadnym przełomie nie słyszałem, tam zdaje się nie ma zabezpieczonych śladów biologicznych
@eSUBA94: na pieniądzach w mieszkaniu nowaka zabezpieczono ślady nowaka i co dalej?
@eSUBA94: Sasin sasin sasin meme meme sasin pacz zmemowałem o sasinie