Jak wam iphone nie pasuje to zawsze możecie wziąć Samsunga, albo Xiaomi, co kosztuje tyle samo xD



Ogólnie segment premium jest drogi, bo jest premium. Tu jest marża. Tu jest prestiż. Tu płacisz za to, że masz to czego kto inny na ulicy nie ma, nawet jak niekoniecznie jest to niezbędne. Tu zakupy robi klient co go stać, co często ma biznes, nieruchy pod wynajem, albo dobrą pracę, bo dla niego te Pokaż całość