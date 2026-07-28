Ten sam iPhone, różne ceny. Polska wśród najdroższych państw
iPhone 17 Pro w Turcji kosztuje ponad dwa razy więcej niż w USA. Polacy płacą 34% więcej niż Amerykanie, ale też o 8 proc. więcej niż Brytyjczycy i o 15% więcej niż Szwajcarzykenai
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Komentarze (85)
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- Zwiekszona skladka na NFZ
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Ogólnie segment premium jest drogi, bo jest premium. Tu jest marża. Tu jest prestiż. Tu płacisz za to, że masz to czego kto inny na ulicy nie ma, nawet jak niekoniecznie jest to niezbędne. Tu zakupy robi klient co go stać, co często ma biznes, nieruchy pod wynajem, albo dobrą pracę, bo dla niego te
No i oczywiście terapia( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez autora
A co do różnic w cenie urządzenia w różnych krajach, poza samym VATem, koszty sprzętu, ale również i usług zależą od waluty i jej stabilności. Polacy często denerwują się, że są tu wyższe koszty urządzeń, gier, różnych usług online, czy nawet kredytów, ale to jest właśnie koszt, który musimy ponosić chcąc mieć własną walutę. Czy coś na tym