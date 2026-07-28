A to wina lekarza że szpital zgodzi się na takie warunki ? Czy to wina szpitala że nikt nie chciał pracować za niższą stawkę ? Jak by ktoś zaproponował chorendalna stawkę godzinowa to że Nysie się zgodzili bo dlaczego nie. Stawki to jedno a to że niektórzy walili w przysłowiowego ch.... Wydłużając dobę do 72 godzin to ona para kaloszy.