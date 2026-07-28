Lekarz skasował 1600 zł za godzinę, a szpital tonie w długach
Szpital w Ostródzie w ubiegłym roku zanotował ponad 12 milionów zł straty. Jednocześnie w kwietniu stawka godzinowa jednego z lekarzy wyniosła ponad 1600 zł - ustaliła Interia.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (14)
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Ponieważ część mądrali nadal nie rozumie tu wyjaśnienie - tak to sobie tłumaczą polskie konowały.
2. Nie ma tutaj żadnej nagrody ani kary za prowadzenie szpitala który ma długi lub ma zyski
3. Głos pancjetow i jakość serwisu nie ma żadnego znaczenia - lekarz może na ciebie nasrac i tak dostanie pensje. Pomyśl o czymś takim samym w sektorze komercyjnym gdzie 20-50% premii zależy od oceny klientów
Nikt nic nie wiedział i tylko oświadczenie majątkowe Kasprzyka spowodowało, że nagle się dowiedzieliśmy
@jokerkroker: Część osób o tym mówiło, tylko Wykopki słuchały @dr_Batman: xD