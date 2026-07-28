Polska pozostaje jednym z liderów wzrostu gospodarczego w UE z przewidywanym wynikiem 3,8 proc. rok do roku w II kwartale. Eksperci studzą jednak entuzjazm - dług publiczny ma wzrosnąć do 68,3 proc. PKB w 2027 roku, a wzrost PKB zwolnić do 2,8 proc. To wymusi znaczące cięcia budżetowe.