Polski dług rośnie szybciej niż gospodarka. Przyszły rok może przynieść załamani
Polska pozostaje jednym z liderów wzrostu gospodarczego w UE z przewidywanym wynikiem 3,8 proc. rok do roku w II kwartale. Eksperci studzą jednak entuzjazm - dług publiczny ma wzrosnąć do 68,3 proc. PKB w 2027 roku, a wzrost PKB zwolnić do 2,8 proc. To wymusi znaczące cięcia budżetowe.zwyklychlopakszary
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Komentarze (36)
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Partia się nie chwali ale to jej zasługa!
Dług państwa to nie jest "dług" w rozumieniu, że ty wisisz koledze kasę. To jest dodatkowa kwota, którą wytworzył emitent pieniądza i wyemitował równoważne obligacje.
@v3ctor:
Brednie chazarskiej propagandy dla upośledzonych gojów-humanistów. I wielu gojów się nabiera na chazarskie duraczenie.