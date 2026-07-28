Bezczelność szpitali! Nie chcą powiedzieć, gdzie jeszcze pracują ich lekarze
Czy lekarz po całym dniu pracy w jednym szpitalu jedzie na kolejny dyżur do następnego? Szpitale tego nie wiedzą albo nie chcą powiedziećOnePageTo
- #
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Czy lekarz po całym dniu pracy w jednym szpitalu jedzie na kolejny dyżur do następnego? Szpitale tego nie wiedzą albo nie chcą powiedziećOnePageTo
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (12)
najlepsze
A skąd mieliby to wiedzieć?
Szpital dla lekarza na B2B jest kontrahentem.
Rozumiem, że wy informujecie wszystkich kontrahentów o umowach zawartych z innymi?
AI podaje:
Tak, kierowca zawodowy posiadający prawo jazdy kategorii C lub D może legalnie pracować w kilku firmach jednocześnie. Przepisy nie zabraniają wielokrotnego zatrudnienia (np. na kilka części etatu czy umów zlecenie), o ile zachowane zostaną ustawowe limity czasu jazdy, pracy oraz odpoczynków.Rozliczenie i pomiar czasu pracy w takiej
Pewnie mają coś do ukrycia.
mencen coś knuje.