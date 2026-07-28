Wywóz śmieci drożeje, a chaos uderza w Polaków
Znikające pojemniki na szkło i długi samorządów sięgające 1,5 mld złotych. Śmieciowy chaos w Polsce trwa, a mieszkańcy z lękiem patrzą na rosnące czynsze. Miało być taniej, jednak ustawa, która miała przenieść koszty na producentów, ugrzęzła w legislacyjnym martwym punkcie.rychu-nalepa
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Komentarze (33)
najlepsze
@FuzzyWuzzy_: tak i zrobią to ludzie, którzy wdrożyli ten złodziejski system w życie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
oni zaraz nam dodadzą kartony po mleku małe butelki po sokach itd wiadomo po co ( ͡° ͜ʖ ͡°)
system wprowadzony po to aby "swoi" zarobili kokosy a potem bum dotacja dla platformy i na wybory
2. Przedsiębiorcy JUŻ płacą za wprowadzane opakowania - BDO i inne g---o. W domyśle płaci klient w cenie produktu.
3. Ludzie płacą za wywóz śmieci.
Gdzie ta kasa ląduje? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Przez kilka miesięcy nie przeszkadzało im, że nie odbierano ode mnie śmieci, a pieniążki płynęły.