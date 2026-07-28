w Warszawie przynajmniej raz w roku podwyżka. Sortujemy papier, szkło, zmieszane i plastik. Wode biorę w szkle, więc olewam butelkomaty, ale i tak czuje się jak debil, że trzymamy w chacie dodatkowe dwa kosze a co jakiś czas jeszcze groźby z miasta, że jak się nie przyłożymy do sortowania to będą jeszcze mocniej podnosić opłaty dla wybranych wspólnot...