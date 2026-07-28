A wiecie co się stało, Akcje na górce, to baba szefa SK pomyślała że dobry hajs i chce rozwodu. Szef musi sprzedać papiery i wszystko poszło w p---u. PRZEZ JEDNO BABE!



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Przegląd od AI

Sąd w Korei Południowej nakazał prezesowi SK Group (do której należy producent mikroprocesorów SK hynix) zapłatę 944 miliardów wonów (ok. 640–645 mln USD). Kwota ta stanowi rekordowe w historii kraju rozliczenie majątkowe po ponad dziesięcioletnim procesie rozwodowym.



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