Panika w Seulu. Giełda wstrzymała handel, KOSPI stracił 11 procent
Załamanie kursów Samsunga i SK Hynix wywołało krach na giełdzie w Seulu. Indeks KOSPI spadł o niemal 11 procent, a handel musiano wstrzymać. Inwestorzy obawiają się bańki na rynku pamięci i chipów AI, a tysiące kont maklerskich zostało wyzerowanych.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
Aha. Kapitalizacja CXMT, dzień po debiucie wynosi ~50% kapitalizacji SK Hynix. https://money.usnews.com/investing/news/articles/2026-07-26/china-memory-chipmaker-cxmt-set-for-shanghai-debut-after-asias-biggest-ipo
------------
Przegląd od AI
Sąd w Korei Południowej nakazał prezesowi SK Group (do której należy producent mikroprocesorów SK hynix) zapłatę 944 miliardów wonów (ok. 640–645 mln USD). Kwota ta stanowi rekordowe w historii kraju rozliczenie majątkowe po ponad dziesięcioletnim procesie rozwodowym.
Onet
Btw. Nie martw się, też zaliczą dzwona. Nie ma tez co porównywać debiutu do firmy która już jakas historie. Nie będę sprawdzać ale Hynix pewnie kilka tysięcy razy urósł od swojego poczatku.