W ogóle mnie to nie dziwi. Robię w branży budowlanej i moi klienci to głównie instalatorzy. "Ceny dla ciebie czy dla klienta" to standardowe pytanie, które zadaje handlowiec instalatorowi podczas pisania faktury.

Nie dość że za swoje usługi życzą sobie jakieś kosmiczne pieniądze, to jeszcze przycinają ze 20% lub więcej na towarze.

Także następnym razem kiedy przyjedzie do was "hydraulik" i krzyknie kilka stówek za godzinę roboty, to pamiętajcie, że gdzieś tam Pokaż całość