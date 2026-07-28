Hity

tygodnia

Dawid Kacprzyk, przegapiony zawał i śmierć w szpitalu
Dawid Kacprzyk, przegapiony zawał i śmierć w szpitalu
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Lekarze nie mają gdzie odejść, tylko 22% to sektor prywatny 78% publiczny
Lekarze nie mają gdzie odejść, tylko 22% to sektor prywatny 78% publiczny
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Super lekarz wyssał rekordowy szmal. Zarobił 15 razy więcej niż koledzy.
Super lekarz wyssał rekordowy szmal. Zarobił 15 razy więcej niż koledzy.
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Audyt obywatelski został skazany na 4 miesiące ogr. wolności, 40 godzin prac msc
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Lekarz tylko w jednym miejscu? Większość Polaków mówi "tak"
Lekarz tylko w jednym miejscu? Większość Polaków mówi "tak"
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