Kończy się proces Sebastiana M. Opinia biegłego ma rozwiać wszelkie wątpliwości
We wtorek w procesie Sebastiana M., który jest oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęło małżeństwo i ich pięcioletni syn, mamy poznać opinię uzupełniającą biegłego do spraw rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Przesłuchany ma też zostać sam biegły. Jego ekspertyza ma rozwiaćzawisza
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Komentarze (51)
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@przemq88: 25 lat mu nawet nie grozi.
Sam biegły może i będzie rzetelny, ale w tej sprawie była już co najmniej ustawka policji i prokuratury, dzięki czemu gnida mogła uciec do Dubaju. Gdyby nie medialny rozgłos, to tak żyjemy w państwie prawa, żeby tam został albo wrócił do Polski po cichu i nic by mu się nie stało.
@Buckshot_00: z polskiego punktu widzenia,lepiej jak by ten proces trwał z 8 lat.
Warunki w areszcie są znacznie gorsze.
W więzieniu dostanie oddzielną celę i ochronę SW.