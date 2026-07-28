W-----a mnie nieziemsko, że gdzieś tam po drodze, przepadł wątek policjantów, którzy z jakiegoś powodu przyjechali zmienić funkcjonariuszy już obsługujących to zdarzenie drogowe, sprawa prokuratorki, która powiedziała, że Majtczak nie jest sprawcą i go puściła, i na końcu - to kto kazał przekazać informacje do prasy, zredagowane tak, że to Kia z nieznanych przyczyn wjechała w barierki i się spaliła, pomijając obecność BMW Majtczaka. Liczyłem, że w trakcie procesu coś wypłynie, ktoś Pokaż całość