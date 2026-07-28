Po generatorze breloków, gwizdków, tabliczek ogrodowych i kratek wentylacyjnych przyszła pora na coś świecącego. XD

LumaForge to parametryczny generator kompletnych lamp LED do druku 3D zainspirowany innymi projektami które nie są konfigurowalne. Może tworzyć lampy stojące albo wiszące, a każdy model składa się z dolnej obudowy, wyjmowanego wkładu na źródło światła, przezroczystego dyfuzora i górnej pokrywy.

Generator obsługuje:

15 gotowych stylów

korpus prostokątny, okrągły, sześciokątny i ośmiokątny

zestawy Bambu MH001 i KC007

typowe oprawki E14 i E27

własne okrągłe moduły LED

tryb kompaktowy oraz uniwersalne wymienne wkłady

wzory świetlne na dyfuzorze

opcjonalne okno świecące od góry

wersję stojącą i wiszącą

Wzory dyfuzora obejmują między innymi gwiazdy, panoramę miasta, fale, heksagony, obwody, konstelacje i neonowe pęknięcia. Można regulować ich rozmiar, gęstość, głębokość, obrót i rozmieszczenie.

W trybie uniwersalnym można wydrukować jedną obudowę, a później przygotować do niej różne wkłady ze źródłami światła. W trybie kompaktowym generator zmniejsza lampę pod jeden wybrany zestaw.

Konfigurator jest dostępny po angielsku, polsku i niemiecku.

Dostępne za DARMO tutaj: https://makerworld.com/en/models/3103692-lumaforge-parametric-layered-led-lamp-generator

Jeżeli ktoś wydrukuje własny wariant, chętnie zobaczę zdjęcia i przyjmę uwagi dotyczące materiału dyfuzora, spasowania wkładów i faktycznego efektu po podświetleniu.