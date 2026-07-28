Po generatorze breloków, gwizdków, tabliczek ogrodowych i kratek wentylacyjnych przyszła pora na coś świecącego. XD
LumaForge to parametryczny generator kompletnych lamp LED do druku 3D zainspirowany innymi projektami które nie są konfigurowalne. Może tworzyć lampy stojące albo wiszące, a każdy model składa się z dolnej obudowy, wyjmowanego wkładu na źródło światła, przezroczystego dyfuzora i górnej pokrywy.
Generator obsługuje:
- 15 gotowych stylów
- korpus prostokątny, okrągły, sześciokątny i ośmiokątny
- zestawy Bambu MH001 i KC007
- typowe oprawki E14 i E27
- własne okrągłe moduły LED
- tryb kompaktowy oraz uniwersalne wymienne wkłady
- wzory świetlne na dyfuzorze
- opcjonalne okno świecące od góry
- wersję stojącą i wiszącą
Wzory dyfuzora obejmują między innymi gwiazdy, panoramę miasta, fale, heksagony, obwody, konstelacje i neonowe pęknięcia. Można regulować ich rozmiar, gęstość, głębokość, obrót i rozmieszczenie.
W trybie uniwersalnym można wydrukować jedną obudowę, a później przygotować do niej różne wkłady ze źródłami światła. W trybie kompaktowym generator zmniejsza lampę pod jeden wybrany zestaw.
Konfigurator jest dostępny po angielsku, polsku i niemiecku.
Dostępne za DARMO tutaj: https://makerworld.com/en/models/3103692-lumaforge-parametric-layered-led-lamp-generator
Jeżeli ktoś wydrukuje własny wariant, chętnie zobaczę zdjęcia i przyjmę uwagi dotyczące materiału dyfuzora, spasowania wkładów i faktycznego efektu po podświetleniu.
PS nie sprzedaję lamp, wszystkie już wydrukowane zostały rozdane po rodzinie i znajomych, jedną zostawiłem dla siebie :P
Komentarze (12)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
Zastanawiam się czy środkowa część zrobiona z niebieskiego transparentu PETG a reszta zwykłe PLA będzie dobrze wyglądać.
Dyfuzor (jeśli zawiera wzorki) polecam drukować z 0% wypełnienia i około 6-7 obrysami w trybie Arachne (chociaż klasyczny też jest ok). PLA na obudowę będzie