I po to jest ta afera z lekarzami. Prywatyzacja jest w fazie kulminacyjnej, ale warto jeszcze wykorzystać państwo i społeczeństwo do redukcji zarobków personelu medycznego, bo nie będą januszexy zmniejszać zysku na jakichś kitlarzy. Pracownik ma być tani i straszony 10 kandydatami na jego miejsce. Pacjent też nie będzie zadowolony, wątpię by polski sektor prywatny traktował pacjenta lepiej niż amerykański.