[Afera]Fundusze wchodzą w medycynę! Akcja prywatyzacja!
Fundusz stworzył w kilkanaście miesięcy jedną z największych sieci przychodni dzięki przejęciom. Następuje wykup przychodni, fundusze przejmują rynke. Polacy znowu wyrolowani.DoktorMorela
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Komentarze (25)
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Normalnie kasta
Zaczęło się od zezwolenia konowałom na indywidualne i zbiorowe praktyki lekarskie, potem doszły podmioty medyczne w formie spółek kapitałowych i osobowych. Konsolidacja rynku była tylko kwestią czasu, powstaną kolejne sieci jak Luxmed, Enelmed, Medicover, itd.
Tu i tak nie jest najgorzej, lepiej nie sprawdzajcie co taka Diagnostyka zrobiła z dziesiątkami małych laboratoriów analitycznych.
Politycy i dyrektorzy szpitali doskonale wiedzieli, że na samych etatach system dyżurowy po prostu by się załamał.
1. Przełom i wymogi