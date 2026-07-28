W sierpniu minie 2 lata od montażu LPG od Staga, koszt 5000 zł. Realnie instalacja zwraca się po 18k-20k km. Realne spalanie przy jeździe 40% miasto 60% trasa to 9,2l LPG i 0,6l PB95 / 100km po przejechaniu +26k km (statystyki prowadzone na motostat). Przegląd co 10k km w serwisie to 160zł (filtry + kalibracja mapy), przegląd w tym roku płaciłem 250 zł. Samochód Auris TS 2018 z silnikiem 1,6 (132 km) Pokaż całość