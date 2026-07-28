Montażyści LPG mają 2 razy więcej roboty. Diesel po 8 zł przestraszył
Osiem złotych za litr diesla przestaje być ostrzeżeniem, a zaczyna być realnym rachunkiem przy dystrybutorze. Benzyna Pb95 zbliża się do granicy, która jeszcze niedawno wydawała się abstrakcją, podczas gdy autogaz kosztuje średnio 3,16 zł za litr. Kierowcy reagują natychmiast, a warsztaty montująceFXMAG
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Komentarze (113)
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Jak auto pali 14 litrów 95tki na setkę to może tak
Wniosek
Przy przebiegu 8 000 km rocznie i zużyciu dodatkowych 45 litrów benzyny rocznie instalacją LPG za 4 000 zł zwróci
Da się założyć LPG do diesla. Tyle,że to nie działa jak w benzynie,nie ma że rozruch na benzynie a potem LPG,tylko LPG to jakieś 25% paliwa dodawanego do spalanej dawki.
Nie zamiast jak w benzynie tylko trochę. Oczywiście spalanie oleju napędowego spadnie,ale d--y to nie urwie.
@konradsz: bez przesady xD
Kwota 5500, albo 4500(starsza generacja)
Robię miesięcznie od 1500 do 1800km
Cena
@PiszeCzasen: znaczy się złamałeś prawa fizyki? 1L benzyny to około 35MJ energii, litr gazu to 24,5MJ energii. Jak silnik pali tyle samo gazu to benzyny to już niedługo będziesz się witał z dziurą w tłoku.
A o auto