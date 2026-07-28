A powinien szpitale, urzędy, dworce... Oburzamy się koncesją na A2 i A4. Tymczasem samorządy i spółki publiczne oddają w dzierżawę przestrzeń miejską na nawet 40 lat! Taki parking pod dworcem nie ma strefy K+R, nie ma 5 minut za darmo na wyładunek, a ma zakup minium godziny, a godzina jest o wiele droższa niż na miejskim parkingu. I tak przez 40 lat terenem który powinien działać dla publicznego dobra, zarządza jakieś korpo Pokaż całość