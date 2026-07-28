UOKiK uderza w parkingi pod marketami. Rekordowa liczba zgłoszeń
Rekordowa liczba zgłoszeń do UOKiK ws. opłat na parkingach pod sklepami. Urząd prześwietla liderów rynku (m.in. Trafipark, ANPOL) za nieczytelne regulaminy, brak czasu na pobranie biletu i automatyczne odrzucanie odwołań. Sam paragon nie zawsze uchroni Cię przed karą sprawdź, jak skutecznie walczyFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 66
- Odpowiedz
Komentarze (66)
najlepsze
Miałem kiedyś okazję złapać zadrę z tym tematem kiedy przywoziłem poszkodowanego z złamaną nogą na SOR. Pan na bramkach zażądał opłaty. Więc mu powiedziałem zap... po wózek bo człowiek ma złamaną nogę i nie dojdzie. Wpuścił łaskawie!
@marpic: Jak te parkingi będą za darmo to i tak nie wjedziesz z prostego powodu - okoliczni mieszkańcy zajmą na takim parkingu każdy skrawek wolnej przestrzeni :). Także ciesz się, że są płatne i miałeś gdzie wjechać.
Ludzie tego nie rozumieją, że te parkingi muszą być płatne, bo inaczej osoby potrzebujące nie zaparkują.
Wyprawa po bilet to 20 kroków. Nie rozumiem problemu.
@Incognixo: no tak, instaluj pierdyliard aplikacji dostosowanej do każdej firmy w każdej branży. Może jeszcze numer karty im wszystkim podać?
@N331: Oczywiście wyłonione w uczciwym przejrzstym przetargu i nie powiązane rodzinnie z urzędasami ( ͡° ͜ʖ ͡°)
powinniśmy to uregulować na tej zasadzie np. : maksymalna wysokość roszczenia za brak biletu jakiej można dochodzić, to opłata wynikająca z realnego, udokumentowanego czasu zostawienia pojazdu po normalnej stawce godzinowej + 20%. czyli w tej sytuacji
@villager: To jest zrobione celowo. Taki lidl zapłaci opetorowi parkingu grosze albo wręcz nic, bo operator ma sobie odbić na pozwach.
A co tu się stało? Ktoś kazał zdjąć art?