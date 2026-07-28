Gigantyczne zarobki lekarzy w zadłużonym szpitalu. Rekordzista z 220 tys. zł
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, jedna z najbardziej zadłużonych placówek w Polsce, znalazł się w centrum uwagi po ujawnieniu faktur lekarzy z nowo otwartego oddziału neurochirurgii. Rekordzista wśród specjalistów wystawił w jednym miesiącu rachunki na kwotę przekraczającą 200 tys. złfedericzii
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Komentarze (14)
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Gdyby lekarze zarabiali maksymalnie 20K brutto, to byśmy uratowali większość pacjentów i wszyscy chorzy na raka mogliby od razu rozpocząć leczenie!!!
Ale WŁADZA zamiast wszystko skontrolować i zająć się prawdziwą reformą, woli pozwolić KRAŚĆ LEKARZOM niż uratować życie chorych ludzi...
SKANDAL