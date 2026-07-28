A pamiętacie wypowiedzi np. takiego Zandberga że trzeba koniecznie dosypywać więcej pieniędzy do NFZtu bo inaczej się nie da? xD A tu wychodzi na to, że lekarze zrobili sobie prywatny folwark do drenowania publicznych pieniędzy i zaraz się okaże, że gdyby nie zmowa lekarzy i windowanie stawek w kosmos to szpitale nie byłyby w ogóle zadłużone lub tylko w niewielkim stopniu. No ale wiadomo, prywatna kabza napchana a to że publiczny szpital Pokaż całość