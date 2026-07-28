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Nikt Ci nie każe pracowac po 200-300h bo wszyscy wiemy, ze tak nie pracujecie... z tych 300h polowe tego czasu to śpicie albo udajecie, że dyżurujecie...Pracuj 160-200h ale uczciwie, przyjmuj pacjentów i nie ma problemu... a nie wpisujecie 300h, śpicie połowę czasu i do tego jeszce pracujecie 2-3 miejsach na raz... a jak czlowiek przychodzi do lekarza, to i tak kolejka, bo zamiast kilku jest tylko jeden, tak