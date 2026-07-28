Nawet 100 i 200 tys. zł dla lekarzy. Ujawniamy faktury w jednym z najbardziej za
Szokujące zarobki lekarzy ujawnione. Sprawdź, jak wysokie wypłaty uzasadniają dyrektorzy i jakie zmiany planuje rząd. Doziomik
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Szokujące zarobki lekarzy ujawnione. Sprawdź, jak wysokie wypłaty uzasadniają dyrektorzy i jakie zmiany planuje rząd. Doziomik
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Komentarze (21)
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Gdyby lekarze zarabiali maksymalnie 20K brutto, to byśmy uratowali większość pacjentów i wszyscy chorzy na raka mogliby od razu rozpocząć leczenie!!!
Ale WŁADZA zamiast wszystko skontrolować i zająć się prawdziwą reformą, woli pozwolić KRAŚĆ LEKARZOM niż uratować życie chorych ludzi...
SKANDAL
Nikt Ci nie każe pracowac po 200-300h bo wszyscy wiemy, ze tak nie pracujecie... z tych 300h polowe tego czasu to śpicie albo udajecie, że dyżurujecie...
Pracuj 160-200h ale uczciwie, przyjmuj pacjentów i nie ma problemu... a nie wpisujecie 300h, śpicie połowę czasu i do tego jeszce pracujecie 2-3 miejsach na raz... a jak czlowiek przychodzi do lekarza, to i tak kolejka, bo zamiast kilku jest tylko jeden, tak
System powinien bilansowac sie(trzeba to zweryfikować danymi) na 90-95% budrzetu. Zostawiajac margines, na flukatacje i sezonowosć. Potem powinny pojawiać sie kary, upomnienia, ponaglenia, za przekrocznienie 100% z innych przyczyn niz