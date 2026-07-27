240 zł dla lekarza z wyjątkami. Adwokat i ekspert: może wyjść z nich reguła
W projekcie nowelizacji ustawy zdrowotnej jest "furtka" - lekarze będą mogli zarobić więcej niż 240 zł, bo do projektu wpisano wyjątki. - Ta ustawa po prostu będzie dziurawa - ocenia specjalista w zakresie prawa medycznego prof. Sebastian Sikorski. Sformułowanie "szczególne umiejętności", jak i "ponairaG
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Komentarze (18)
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@761761761: Z drugiej strony jak nie dasz w krotności to będą co rok męczyć i okaże się za 5 lat, że stawki znów odlecą.
Przecież już są zdania, że ukończone studia na medycynie to szczególne umiejętności, a obcowanie z plebsem, który wymaga leczenia i bycia punktualnym to ponadstandardowe obciążenie pracą xD
@xfin: Wielu ludzi dalej mówi, że ze służbą zdrowia wszystko jest git, rząd (ten i poprzednie) świetnie sobie radzą z całym tym burdelem jakim jest ten system i to nie wina głosujących w wyborach lokalnych i parlamentarnych od lat na tych samych złodziejachów, że mamy to co mamy. Chorzy onkologicznie odsyłani na zasadzie: "brak kasy,
ok to jest kasa z jednego etatu a co jeżeli ten sam lekarz będzie pracował w zewnetrzej firmie która będzie wystawiała faktury dla szpitala za usłuigi lub w samym szpitalu powstanię jakaś komisja np. promocji zdrowia gdzie będzie zasiadał ten sam lekarz i będą sobie wypłacać kasę za zasiadanie w takij komisji.
Jakoś mi się niechce wierzyć iż
To jest norma w krajach Słowiańskich w pisaniu ważnych ustaw. Ważnych!