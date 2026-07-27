lekarz zatrudniony w wymiarze jednego etatu w szpitalu zarobi maksymalnie 38-40 tys. zł miesięcznie.

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ok to jest kasa z jednego etatu a co jeżeli ten sam lekarz będzie pracował w zewnetrzej firmie która będzie wystawiała faktury dla szpitala za usłuigi lub w samym szpitalu powstanię jakaś komisja np. promocji zdrowia gdzie będzie zasiadał ten sam lekarz i będą sobie wypłacać kasę za zasiadanie w takij komisji.Jakoś mi się niechce wierzyć iż