Podatkowy absurd. Najwyższy VAT na czystą wodę, a nie na energetyki
Czysta woda mineralna jest w Polsce opodatkowana stawką 23 proc., podczas gdy część energetyków i bezalkoholowych drinków korzysta z preferencyjnej stawki 5 lub 8 proc. Ten podatkowy paradoks wywołuje oburzenie ekspertów i producentów, a sprawa trafiła już do Sejmu, sądu oraz Komisji Europejskiej.airaG
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Komentarze (60)
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1) napoje bezalkoholowe z zawartością co najmniej 20% soku (owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego) - stawka VAT 5%.
2) wszystkie inne napoje, które nie mają zawartości co najmniej 20% soku - stawka VAT 23%.
Stawka 8% w ogóle się nie pojawi w przypadku napojów kupowanych w sklepie. To dotyczy gastronomii. Napoje mogą być opodatkowane stawką 8%, jeśli stanowią one integralną i
8% – standardowa stawka dla świeżych pączków tradycyjnych z krótkim terminem przydatności (do 14 dni).
5% – dla pączków spełniających kryteria pieczywa lub wyrobów oznaczonych specjalnymi symbolami CN z krótkim terminem ważności.
23% – dla pączków z długim terminem przydatności do spożycia (powyżej 14 lub 45 dni, w zależności od dokładnej klasyfikacji) oraz w ramach usług gastronomicznych na miejscu (zależnie od sposobu zaserwowania).
Oczywiście
Bullshit.
Jedną z kilku pozytywnych rzeczy w polskim prawie załatwionych za rządów PiS-u jest wprowadzenie nowej uproszczonej matrycy VAT. Zatem, od SZEŚCIU LAT, od lipca 2020:
5% – standardowa stawka dla pączków tradycyjnych, dla fit pączków bez cukru łapiących się na definicję pieczywa, dla pączków świeżych, pączków z krótkim terminem przydatności i długim terminem przydatności.
Nie komentuj czegoś, na czym się nie znasz.