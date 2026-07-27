Głupoty. Nie ma czegoś takiego jak preferencyjna stawka na "część energetyków i bezalkoholowych drinków". Mamy:

1) napoje bezalkoholowe z zawartością co najmniej 20% soku (owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego) - stawka VAT 5%.

2) wszystkie inne napoje, które nie mają zawartości co najmniej 20% soku - stawka VAT 23%.



Stawka 8% w ogóle się nie pojawi w przypadku napojów kupowanych w sklepie. To dotyczy gastronomii. Napoje mogą być opodatkowane stawką 8%, jeśli stanowią one integralną i Pokaż całość