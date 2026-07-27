W VentForge 2.2.0 skupiłem się na funkcji, o którą kilka osób pytało: regulowanych żaluzjach sterowanych jedną rączką.

Każda lamela jest osobnym elementem. Po złożeniu wszystkie łączy zatrzaskiwana listwa synchronizująca, więc przesunięcie jednej rączki zmienia położenie całego zestawu. Lamele, wyjmowana listwa łożyskowa i mechanizm synchronizujący drukują się płasko, bez podpór.

Mechanizm może działać swobodnie i trzymać pozycję dzięki tarciu.

Można ustawić między innymi:

liczbę, rozstaw i głębokość lameli

stronę mechanizmu i położenie rączki

luzy pasowania

kąt widoczny na podglądzie

sposób utrzymywania wybranej pozycji

Pasowanie, listwę i zabezpieczenia poprawiałem na podstawie fizycznych wydruków testowych z PETG. Mechanizm nadal oznaczam jako eksperymentalny.

Poza tym wersja 2.2 dodaje pionowe belki wzmacniające długie stałe lamele, widoczne ostrzeżenia 3D dla ryzykownych ustawień oraz większe zakresy parametrów.

Sam VentForge nadal generuje również zwykłe kratki, pokrywy rewizyjne, wkłady w ścianę, drukowane siatki na owady i żaluzje zwrotne pod wskazany wymiar otworu.

Generator jest dostępny po angielsku, polsku i niemiecku: https://makerworld.com/en/models/2955666-ventforge-parametric-vents-covers

Info o pierwszej wersji: https://wykop.pl/link/7967911/zrobilem-generator-kratek-wentylacyjnych-do-druku-3d