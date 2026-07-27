W VentForge 2.2.0 skupiłem się na funkcji, o którą kilka osób pytało: regulowanych żaluzjach sterowanych jedną rączką.
Każda lamela jest osobnym elementem. Po złożeniu wszystkie łączy zatrzaskiwana listwa synchronizująca, więc przesunięcie jednej rączki zmienia położenie całego zestawu. Lamele, wyjmowana listwa łożyskowa i mechanizm synchronizujący drukują się płasko, bez podpór.
Mechanizm może działać swobodnie i trzymać pozycję dzięki tarciu.
Można ustawić między innymi:
- liczbę, rozstaw i głębokość lameli
- stronę mechanizmu i położenie rączki
- luzy pasowania
- kąt widoczny na podglądzie
- sposób utrzymywania wybranej pozycji
Pasowanie, listwę i zabezpieczenia poprawiałem na podstawie fizycznych wydruków testowych z PETG. Mechanizm nadal oznaczam jako eksperymentalny.
Poza tym wersja 2.2 dodaje pionowe belki wzmacniające długie stałe lamele, widoczne ostrzeżenia 3D dla ryzykownych ustawień oraz większe zakresy parametrów.
Sam VentForge nadal generuje również zwykłe kratki, pokrywy rewizyjne, wkłady w ścianę, drukowane siatki na owady i żaluzje zwrotne pod wskazany wymiar otworu.
Generator jest dostępny po angielsku, polsku i niemiecku: https://makerworld.com/en/models/2955666-ventforge-parametric-vents-covers
Info o pierwszej wersji: https://wykop.pl/link/7967911/zrobilem-generator-kratek-wentylacyjnych-do-druku-3d
Jeżeli ktoś wydrukuje regulowany front, chętnie przyjmę konkretne uwagi dotyczące pasowania, działania listwy, utrzymywania pozycji i zachowania większych kratek.
Komentarze (24)
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Dzięki Mirasie!
Dłubię przy tym głównie dlatego, że dostałem ultimatum: nową drukarkę mogę kupić, kiedy obecna na nią zarobi XD Dlatego projektuję, udostępniam modele za darmo i zbieram punkty. A sam generator kratek zrobiłem też dlatego, że faktycznie był mi potrzebny