I KUŹWA JAK ZWYKLE!!! PSY ważniejsze od LUDZI!!



TEN ARGUMENT PRZEMAWIA ZA TYM BY WYMORDOWAĆ GROŹNE PSY Z POWIERZCHNI ZIEMII!!! Oraz pozostałe by były zamknięte w bramkach (szczelnych) a jak jest otwarta bramka do wyjazdu, TO TRZYMAĆ psy na smyczy i w kagańcu tak my nie mógł wyjść z budy. Psia radość i jak cudzy pies do mnie podchodzi i właściciel go nie zabiera ode mnie natychmiast, abstrahując nawet że powinien być Pokaż całość