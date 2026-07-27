Psy zaatakowały 9-latka i wciągnęły z drogi na posesję. Reportaż Uwaga.
Dwa owczarki niemieckie zaatakowały 9-letniego chłopca, wciągając go na posesję, z której wybiegły. Gdyby nie błyskawiczna pomoc, mogłoby dojść do tragedii. Co się wydarzyło po tak dotkliwym ataku na dziecko?aldi7x
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Komentarze (18)
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@malin90: Prawda jest taka, że jeśli masz psa i kogoś ten pies zaatakuje to powinieneś odpowiadać tak samo jak za atak z użyciem broni na drugiego człowieka a taki piesek do utylizacji, niestety. Tym bardziej, że bardzo często pewna grupa ludzi posiadająca szczególnie pewne rasy psów po prostu potrafi nimi straszyć innych ludzi, czy jak to się ładnie mówi
W skrócie: nic
Prokuratura i weterynaria wzajemnie obrzucają się odpowiedzialnością i przerzucają się sprawą, czego konsekwencją jest praktycznie zero reakcji.
Państwo z kartonu.
No, ale co ta reporterka d--------a się do weterynarza? Co on niby może? Koleś zrobił badania na jakieś choroby, a ta się d--------a, że nie zlecił uśpienia czy tam odebrania psów właścicielowi.
Pewnie nic, właściciel dostał mandat 400 złotych a pieski na obserwację do kynologa. ¯\(ツ)/¯
Takie psy powinny móc służyć wyłącznie w specjalnych jednostkach, np. policji. Wszystkie psy w typie ras groźnych powinny być zakazane dla zwykłego człowieka. Chcesz takiego mieć? To staraj się, przechodź testy, szkolenia jak o pozwolenie na b--ń.
@klocus: Największy problem z takimi dużymi psami bardzo często jest taki, że zazwyczaj takiego psa kupuje jakiś burak i jeszcze uczy go zachowywać się w pewien sposób.
Nie podoba się nawet jak auto miejską obwodnicą przejedzie 70 bo za głośno, hałas, ograniczenia prędkości, a pies jak szczeka to kur*a NO PROBLEM !!! Jeszcze odchody i g---o to byście sprzątali po psie a nie wszędzie te kreatury srają na trawę. A jak zwykle my nie ludzie, bo spaliny są złe, i trzeba forsować SCT w Warszaiwe czy Krakowie.
TEN ARGUMENT PRZEMAWIA ZA TYM BY WYMORDOWAĆ GROŹNE PSY Z POWIERZCHNI ZIEMII!!! Oraz pozostałe by były zamknięte w bramkach (szczelnych) a jak jest otwarta bramka do wyjazdu, TO TRZYMAĆ psy na smyczy i w kagańcu tak my nie mógł wyjść z budy. Psia radość i jak cudzy pies do mnie podchodzi i właściciel go nie zabiera ode mnie natychmiast, abstrahując nawet że powinien być
Na szczescie UK mocno juz walczy i uspienia leca na potege