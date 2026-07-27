Przecież to jest normalne, że w takich programach daje się statystę jako anonima, a ten zmodulowany głos jest podkładany.

Tak samo robi się w wiadomościach np. przy rozbiciu jakiś grup przestępczych wypowiada się policjant w kominiarce, stoi tyłem i podłożony jest zmodulowany niski głosem.



Przypominacie sobie jaka stacja kilka lat temu miała ekspertów podawanych z imienia i nazwiska od kilku dziedzin jednocześnie, którzy potem okazywali się pracownikami tej telewizji, albo projektant Christian Pokaż całość