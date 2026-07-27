Jak kłamie TVN. Aktorzy i lektor jako "informatorzy"
Ja w tym materiale w samochodzie jeżdżę z aktorem, nie z informatorem zeznał przed sądem jeden z autorów reportażu TVN Brudna gra. Z jego wypowiedzi wynika, że scena przedstawiana widzom jako spotkanie z informatorem była rekonstrukcją, a kwestie odczytywał lektor ze zmodulowanym głosem.Jacek_his
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Komentarze (21)
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niemiecka albo amerykanska. zdecydujcie się.
Jak wy żyjecie?
Tak samo robi się w wiadomościach np. przy rozbiciu jakiś grup przestępczych wypowiada się policjant w kominiarce, stoi tyłem i podłożony jest zmodulowany niski głosem.
Przypominacie sobie jaka stacja kilka lat temu miała ekspertów podawanych z imienia i nazwiska od kilku dziedzin jednocześnie, którzy potem okazywali się pracownikami tej telewizji, albo projektant Christian