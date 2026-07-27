Tym bardziej, że Ukraina teraz bardziej szanuje Niemcy niż Polskę

Pokaż całość

Zawsze tak było. Da się ogólnie szanować jakiś naród i jednocześnie mieć w swoim kraju narodowy kult zbrodniarzy, którzy chcieli ten naród eksterminować? xd. Najśmieszniejsze, że nasz naród to wyparł i wmówił sobie, że będą mieli nowych bohaterów. Niektórzy to pisali o jakiś Uniach, RP ileś tam narodów. Tylko szkoda, że przed pełnoskalowym najazdem ruskich nikt w ukraińcach braci