Polskie dzieci z Ziemi Lwowskiej śpiewają Rotę
Polskie dzieci z Ziemi Lwowskiej obecne na meczu w Zabrzu dziękują kibicom Śląska za dofinansowanie ich wakacji w Polsce śpiewając Wrocławianom Rotę.matixrr
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Polskie dzieci z Ziemi Lwowskiej obecne na meczu w Zabrzu dziękują kibicom Śląska za dofinansowanie ich wakacji w Polsce śpiewając Wrocławianom Rotę.matixrr
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Komentarze (13)
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Orkiestra kościelna
Zawsze tak było. Da się ogólnie szanować jakiś naród i jednocześnie mieć w swoim kraju narodowy kult zbrodniarzy, którzy chcieli ten naród eksterminować? xd. Najśmieszniejsze, że nasz naród to wyparł i wmówił sobie, że będą mieli nowych bohaterów. Niektórzy to pisali o jakiś Uniach, RP ileś tam narodów. Tylko szkoda, że przed pełnoskalowym najazdem ruskich nikt w ukraińcach braci
Dlaczego na Ziemi Lwowskiej oni śpiewają polskie piosenki???!!! Mają swój kraj, to po co obnoszą się swoją obcą kulturą na Ukrainie?
Powinien na Ukrainie wybić się jakiś polityk pokroju Brauna u nas. Niezłego red alerta w mózgu by gaśniczaki dostały xD