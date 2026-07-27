Dwóch 11-latków z Łazisk Górnych znalazło wycieńczoną kotkę i ruszyło na ratunek
Chłopcy zauważyli potrzebującą pomocy kotkę i od razu zorganizowali dla niej ratunek, dzięki czemu zwierzak trafił pod opiekę weterynarza. Taka postawa zasługuje na propsy, zwłaszcza w tym wieku.kocurek66
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Komentarze (15)
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35000 pogryzień rocznie, ale bambinizm ma się świetnie :-)
@kocurek66 znaczy w XXI wieku?
dużo zależy od sytuacji i wcześniejszych doświadczeń z ludźmi, jak były te czerwcowe upały przylazł taki dzikus, dostał wody i nawet się dał pogłaskać ¯\(ツ)/¯