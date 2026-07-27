Intel Core 2 Duo kończy 20 lat. Procesor, który zakończył pogoń za gigahercami i
Dwadzieścia lat temu Intel wprowadził procesory Core 2 Duo, otwierając jeden z najważniejszych rozdziałów w historii komputerów osobistych. Premiera odbyła się 27 lipca 2006 roku i objęła dziesięć układów przeznaczonych do komputerów stacjonarnych, laptopów oraz stacji roboczych. Był to jednocześniepixel-nerd
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
Ależ to były fajne czasy. W 5 lat wydarzyło się
Przeskok między tymi dwoma był gigantyczny, to były w ogóle czasy kiedy gry nie nadążały za rozwojem technologi.
Brzmi, jakby Intel po dwóch piwach stwierdził, że dobrowolnie wybiera inną drogę.
Guzik prawda. Musiał wybrać inną drogę, bo "wyścig gigaherców" był ograniczony podstawową fizyką: rosnącą mocą strat, a także prędkością propagacji sygnału. W ogromnym skrócie: przy bardzo wysokim taktowaniu informacja nie zdąży dotrzeć z jednego końca
Chodził na OC 3Ghz cały czas. Zdjęty IHS
Potem dla sportu chodził na 3,6Ghz czyli OC 100% ale temp były za wysokie wiec wrócilem na 3Ghz
Na koniec swojego żywota musialem zejsc mu do 2,7GHz bo juz nie dawał rady