Najważniejsza okazała się jednak sama zmiana kierunku: zamiast ścigać się wyłącznie na coraz wyższe gigaherce, Intel postawił na wydajność pojedynczego cyklu, wielordzeniowość i oszczędzanie energii.

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Brzmi, jakby Intel po dwóch piwach stwierdził, że dobrowolnie wybiera inną drogę.Guzik prawda. Musiał wybrać inną drogę, bo "wyścig gigaherców" był ograniczony podstawową fizyką: rosnącą mocą strat, a także prędkością propagacji sygnału. W ogromnym skrócie: przy bardzo wysokim taktowaniu informacja nie zdąży dotrzeć z jednego końca