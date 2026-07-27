Piękna, zapomniana aktorka. "Panowie pozwolą. Moja żona. Zofia"
Ewa Milde była aktorką, którą z powodów politycznych reżyserzy nie bardzo mogli zatrudniać w filmach i serialach.Oko_Spawacza
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Ewa Milde była aktorką, którą z powodów politycznych reżyserzy nie bardzo mogli zatrudniać w filmach i serialach.Oko_Spawacza
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Komentarze (49)
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@xaviivax: Po prostu w żadnym z tych filmów nie została przedstawiona z taką dumą. ¯\(ツ)/¯
Świetna aktorka. https://www.google.com/search?q=kabaret+Bocian+chicago&oq=kabaret+Bocian+chicago&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIHCAIQABjvBTIHCAMQABjvBdIBCTQ3MTdqMGoxNagCCLACAfEFmeFe69JJErHxBZnhXuvSSRKx&sourceid=chrome&source=chrome.rb&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:0f388bf9,vid:91BiJKKXueU,st:0
Nie żadne utalentowana, dobroduszna, serdeczna. Po prostu piękna. I jak tu szanować niektórych ludzi którzy tak małostkowo patrzą na ludzi.
@voot: forma to nie uroda
kiedyś symbol statusu społecznego
dzis znak przemijającej epoki
xD