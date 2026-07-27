Wielka obława policji na rowerzystów pod Tatrami. Sypią się mandaty
Policjanci z Nowego Targu skontrolowali ponad 200 jednośladów na ścieżkach rowerowych. Ujawniono aż 64 wykroczenia, w tym brak odblasków i dzwonków. Czterech rowerzystów zarobiło po 2500 zł mandatu za promile. Odrazu czuję się bezpieczniej..zButaWjezdzam80
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Komentarze (89)
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Wychodzi na to, że najłatwiej szukać mandatów u tych, z którymi mają najmniejszy problem, niż np. ganiać quady po polach.
@tom_tom_w: Ale to trzeba łapać. Popracować jako bagietmajster. Ci w Tatrach sami przychodzą po mandat. ¯\(ツ)/¯
to jakaś totalna patologia, natychmiast trzeba wprowadzić obowiązkowe szkolenia z przepisów, karty rowerowe/hulajnogowe, rejestracje i obowiązkowe OC, bo widać że bez kontroli nad głową rowerkowcy robią co chcą, pełna wolna amerykanka
I nagle odkryli, że ludzie przestali jeździć na rowerach. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°).
Super pomysł z tym OC,
kpina cyrk xD