Zajmują się dzwonkami i lampkami, podczas gdy po chodnikach pędzą elektryczne „moto-rowery” i hulajnogi grubo powyżej 40 km/h. Dziś jedna hulajnoga z boomboxem przejechała obok mnie na dużym skrzyżowaniu na czerwonym świetle i pod prąd ścieżką rowerową, bo facet w kasku motocyklowym jak Darth Vader przy tej prędkości nie wyrobił i nie skręcił na właściwy tor na dwu jednokierunkowych ścieżkach rowerowych obok siebie. Niech policja takich wyłapuje i się tym chwali.