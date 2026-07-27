Kierowca czarnego Mercedesa śmiertelnie potrącił pieszego na pasach i uciekł
Około 1.00 w nocy z soboty na niedzielę na ulicy Kościuszki w Suwałkach został potrącony mężczyzna na oznakowanym przejściu dla pieszych. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.Xeer77
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Komentarze (6)
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Glupie media wmowily ze jak masz pierwszenstwo to masz pierwszenstwo
przecież to jest bolesna prawda
media i pis wmówili ludziom że mają pierwszeństwo i fizyka działa tak że tir zatrzymuje się na metrze i osóbka na 30cm
CODZIENNIE - mam minimum 1 akcje że pieszy wbija się bez patrzenia BO MA PIERWSZEŃSTWO!